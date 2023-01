Juhtkiri | Otsused justkui teiselt planeedilt

Eesti poliitikutele näib ka vist, et Euroopa Liidu otsused tulevad justkui teiselt, meile kättesaamatult planeedilt. Kuid Brüssel ei ole Alfa Kentauri ja Eesti asub selle linnaga samal planeedil. Brüsselisse lendab Tallinnast mitu korda nädalast vahepeatusteta lennuk ja maksumaksjad maksavad ametnike ja poliitikute lennukipiletid kinni. Väga palju on ka muid suhtluskanaleid – telefonist e-kirjani. Eelnõude menetlus on avalik ja palju dokumente selges eesti keeles, mille tõlkimise eest taas maksumaksja maksab. Jah, nii mõnigi neist on pikk ja keeruline. Peab mõttega lugema. Ja siis veel sellest aru saama.

27 riigi ühtsele otsusele jõudmine on pikk ja keeruline protsess ning ametnikud näevad kurja vaeva, et valikuid selgitada. Mõnda direktiivi valmistatakse ette aastaid ja üleminekutähtajad on pikad. Juba räägitakse muutustest, mis toimuvad alles 2055. aastal. Nelja-aastases valimistsüklis keerlev poliitik ei pruugi alati nii kaugele ette mõeldagi. Palju lihtsam on öelda muutust tutvustavale ametnikule jajah, endal liftimuusika kõrvade vahel helisemas. Mõni kuupäev on ikka nii kaugel, et vabalt võib ju mõelda, et küll tulevikus tegeleme. Ja siis jõuab see müstiline kauge tähtpäev ootamatult kätte ja tuleb kokkulepitu kohta aru anda.