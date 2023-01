SÕJAKOKKUVÕTE | Ematapjast sõjakangelane

Eesti teatas kolmapäeval Vene saatkonnale, et senisest 21 töötajast jäägu ametisse vaid kaheksa. Sama palju on töötajaid Eesti saatkonnas Moskvas. Vene välisministeeriumi kõneisik Maria Zahharova teatas selle peale, et Eesti on üks Venemaa-vaenulikumaid riike.

Soledar pole endiselt langenud, ent on suuresti rusudeks pommitatud. Ukraina sõjavägi teatab, et tappis seal ühe löögiga üle 100 okupandi.

Üks Venemaa hiljutisi „sõjakangelasi“ maeti maha sõjaväeliste austusavaldustega. Serovi linn, kus Sergei Molodtsov mulda sängitati, meenutab teda kui imelist ja rõõmsameelset inimest, kellele oli tõde kõigest tähtsaim. Ära sai mainitud seegi, et Molodtsov võitles Wagneri grupi ridades, ent 46aastane mees võeti tegelikult väkke vanglast, kus too ema surnukspeksmise eest trellide taga istus. The Daily Beast kirjutab, et kohtus vaidles Molodtsov, et ema kukkus end surnuks.