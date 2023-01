Eesti pere pärjati kogu Euroopa suurpereks! Üllatunud isa: „See oli täielik pommuudis!“

„Mina andsin nõusoleku, kui tehti ettepanek kandideerida. Arvasin, et on väga väike tõenäosus tiitlit saada, ega hakanud peret sellega koormama,“ ütleb ema Janne Aan pärast seda, kui nende pere pärjati Euroopa suurpere tiitliga. Tema abikaasa Peeter naerab: „Minu jaoks oli see täielik pommuudis! Ma isegi ei teadnud, et sellist peret valitakse. Veel vähem arvasin, et sinna on võimalik kandideerida või et meie sinna kandideerime.“