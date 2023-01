SILMAKLAPPIDEGA TRAAVIHOBUSED: kas Eesti poliitikud on lollid ja laisad või hoopis head näitlejad?

Eesti poliitikud kannatavad kentsaka haiguse käes. Kõige rängemaks sümptomiks paistab olevat, et ühel hetkel hakkavad pealuust välja kasvama vaadet varjavad klapid. Justkui traavihobusel – mõlema silma kõrvale üks. Kui neljajalgsete puhul aitavad need kiirhobusejooksu raja finišisse jõuda ning end mitte publikust häirida lasta, siis poliitikute vaadet aherdavad silmaklapid on siiski puhtalt negatiivne nähtus.