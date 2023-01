TAVALINE ASI?! Pahane leinaja: „Meie haud oli liiva täis aetud.“

Pärnu metsakalmistu külastajale tegi meelehärmi, et tema lähedase haud kühveldati liiva täis, kui kõrvalplatsile hakati matma uut asukat. „Huvitav, kas kord ongi selline, et tehakse, mida tahetakse: omastele ei teatata ja luba ei küsita!“ imestab ta. Kalmistuvaht vastab jaatavalt: just nii tehaksegi.