Kas teadsite, et riigikogu valimistel saab kandideerida iga hääletamisõiguslik Eesti kodanik, kes on kandidaatide esitamise viimaseks päevaks (19. jaanuar 2023) saanud 21-aastaseks? Aga siiski mitte kõik kodanikud. Kandideerimisõigust ei ole tegevväelastel (miks?) ja nendel, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannavad vanglakaristust. Valimistel võivad osaleda erakonnad, kes on kantud mittetulundusühingute registrisse hiljemalt 5. detsembriks 2022. aastal. Lisaks muidugi üksikkandidaadid.