Toila vallas põrkasid kokku sõiduauto ja veok, kaks inimest toimetati haiglasse. Tallinna-Narva maanteel on liiklus häiritud

Politsei sai neljapäeval kell 12:15 teate, et Tallinn-Narva maanteel 151. kilomeetril Saka lähistel Toila vallas on toimunud sõiduauto ja veoki kokkupõrge. Praegu teadaolevalt said õnnetuses viga sõiduauto juht ja kaasreisija, nemad viidi tervisekontrolliks haiglasse. Veokijuht õnnetuses viga ei saanud.