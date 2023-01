Toila vallas põrkasid kokku sõiduauto ja veok, 32aastane naine sai raskeid vigastusi

Liiklus avariipaigal on päästetööde tõttu suletud ning Tallinna poolt saabuvad liiklejad suunatakse läbi Ontika.

Jõhvi politseijaoskonna avariikorrapidaja Airi Avameri ütles, et esialgsetel andmetel sõitis veoauto Mercedes-Benz Tallinna suunas ning lagendikule jõudes kaotas tugeva külgtuule tõttu juhitavuse ning kaldus vastassuunda, kus põrkas kokku sõiduauto Saabiga. „Kokkupõrke tagajärjel sai sõiduautos kaasreisijana viibinud 32aastane naine raskeid vigastusi, sõiduautot juhtinud 39aastane mees pääses kergemate vigastustega.“

Umbes pool tundi varem juhtus Tallinna-Narva maanteel teinegi liiklusõnnetus. Kell 11.48 sai häirekeskus teate, et Lääne-Virumaal Tallinn-Narva maanteel 131. kilomeetril Aseri lähistel on juhtunud liiklusõnnetus, kus sõiduauto Volvo juht kaotas valesti valitud sõidukiiruse tõttu masina üle kontrolli ning sõitis teelt välja ja rullus üle katuse. Õnnetuses keegi viga ei saanud, politsei tuvastas, et juht oli kaine ja omab juhtimisõigust.