Klient: sain tuhande euro eest üheksa tänavakivi! Ärikaksik Tiit Märtman: inimesed ei saa aru, kuidas äri käib!

Skandaalne ärikaksik Tiit Märtman võib küll vangla vahet pendeldada, ent ajalugu näitab, et ega ta seetõttu seaduskuulekat elu elama hakka. Hiljaaegu lõppenud kohtuasja toimikust ilmneb, et kunagine „Võsareporteri“ staar on tagasi vanade liistude juures. Ei pea ta paljuks tüssata heausklikke pensionäre või saata oma advokaadile ülimalt vulgaarseid kirju.