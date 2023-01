KELLE KÄTTE JÄÄB KIRVES? Viimasel sekundil selgub, kas metsa saatust hakkavad otsustama looduskaitsjad või töösturid

Metsanduse arengukava (MAK) on ülioluline metsapoliitika dokument. See paneb järgmiseks kümnendiks paika, kes saab Eesti olulisema loodusvara üle võimu: metsatööstus või looduskaitse. Esimene tähendab raiemahtude kui mitte kasvatamist, siis vähemalt senisele tasemele jätmist. Teine aga tähendab raiemahtude märkimisväärset vähendamist kliima ja elurikkuse hüvanguks, kuid praeguse majanduse ja töökohtade hinnaga. Sotsist keskkonnaminister Madis Kallas on MAKi eelnõud vorminud viimasel poolel aastal keskkonnakaitse vajadustest lähtudes, raiemahtude vähendamise suunas.