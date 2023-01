Kui teed sööki, jää kööki! Päästjad käisid üle Eesti väljakutsetel, kus söögivalmistajad olid magama jäänud

Põhja päästekeskus kirjutab, et 11. jaanuaril kell 13.41 helistas häirekeskusesse Tallinna kesklinnas Lastekodu tänaval elav inimene, kes teatas, et tema naabri korterist tuleb ohtralt suitsu, kuid ust ei avata. Kohale saabunud päästjad sisenesid korterisse ning leidsid sealt eest magava joobetunnustega mehe, kes enne uinumist söögi pliidile valmima unustas. Päästjad likvideerisid ohtliku olukorra, tuulutasid ruumid ning andsid mehe tervisekontrolliks üle kiirabile.

Lõuna päästekeskus edastab, et 12. jaanuaril kell 4.43 teatati, et Tartus Anne tänaval on kortermajas on kuulda suitsuanduri häiret ning leitud korter, kust tuleb suitsu. Pääste suitsusukeldujad avasid jõuga ukse ning leidsid korterist kaks magavat meest, kes välja toodi ning esmaabi andmiseks kiirabile üle anti. Pliidilt leiti põlev toit, mis eemaldati ja kustutati. Kannatanud olid toidu valmistamise ajal magama jäänud, sellega tõsise tulekahju ohu põhjustanud ning enda ja naabrite tervise ohtu seadnud. Suits oli levinud kõrval- ja kohal asuvatesse korteritesse, mis tuulutati.