VIDEO | Kallas: Elektrilevi teeks iseseisva ettevõttena mõistlikumaid investeeringuid

Riisalo ütles, et hoolekandeasutustes käib hetkel suur eeltöö reformi jõustamiseks. 1. juulist saab hooldekodu koha hind olema umbes 50% väiksem, enamus inimesi suudavad katta seda oma pensionist. Väiksema pensioniga inimesi toetab KOV.

Erihoolekandeasutuste kohta ütles Riisalo, et eesmärgiks on olnud muuta need hubasteks peremajutusteks. Need projektid on lõpujärgus. Paraku on kohti puudu, 67% on juurde tekkinud inimesi, kel on teenusele õigus kohtumääruse alusel. Kolme inimese jaoks pole praegu teenusekohta, kes saavad erihooleteenuseid, kuid mitte ööpäevajärgselt. Läbirääkimised käivad, et ka neile kohti luua.

Delfist küsiti, kas valitsus ei ole Elektrilevi teemal omavahel arutanud. Kallas ütles, et eelmine valitsus on otsustanud ja praeguses valitsuses pole veel arutelu olnud, sest analüüs on just valminud. Seoses Saaremaa olukorraga on Elektrilevi probleemid teravamalt välja tulnud. Läänemets ütles, et tutvutakse analüüsiga. Reinsalu kordas samuti, et analüüsi pole nähtud ja pole mõtet sündmustest ette rutata.