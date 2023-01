OTSE | Valitsuse pressikonverents: ametisse kinnitati jõuametite juhid

Kaja Kallas ütles, et Eesti jätkab Ukraina toetamist ja sõja eest põgenevate inimeste abistamisega. 85% Eesti elanikest mõistab Venemaa sõjategevuse hukka ja 74% peab vajalikuks sõjapõgenike aitamist. Ajutise kaitse on saanud üle 42 000 Ukraina kodaniku. 0,43% kõikidest makstavatest toetustest läheb ukrainlastele, rõhutas Kallas. 20% sõjapõgenikest on koolilapsed. Kallasel oli õpetajatele palve rääkida Ukraina lastega eesti keeles, sest lapsed õpivad kiiresti. Ka ajakirjanikel palus Kallas küsida Ukraina lastelt intervjuusid eesti keeles.

Kallas ütles, et justiits- ja välisministeeriumile on antud juba möödunud aasta lõpus suunised selgitada, kuidas kasutada Venemaa külmutatud varasid Ukraina hüvanguks. „Kahju tekitaja peab kahjud hüvitama.“

Peaminister ütles, et hinnatõus on hakanud aeglustama, jõudes 17%, mis on kolme Balti riigi madalaim. Detsembri ostukorv oli sama kallis kui augustis. Pensioni ja miinimumpalga tõus peaksid kaasa tooma ostujõu tõusu.

Detsembris oli Eestis ajalooliselt kõrge tööhõive.

Valitsus kinnitas Egert Belitševi kandidatuuri Politsei- ja Piirivalveameti, Margo Klaose Päästeameti ja Margo Pallosoni Kaitsepolitseiameti peadirektori ametikohtadele. Ohutusjuurdluskeskuse juhiks kinnitati Märt Ots.

Kallas rääkis Elektrilevi eraldamisest Eesti Energiast ja ütles, et ta on juba 2013. aastal sellest pikalt kirjutanud. Kallas ütles, et on veendunud, et Elektrilevi investeeriks iseseisva ettevõttena pigem elektrivõrgu ilmastikukindlamaks muutmissesse kui „küsimärkidesse“ nagu investeeringud Jordaaniasse. „Investeeringud võrkudesse ei ole olnud piisavad, mistõttu on pidanud kannatama Saaremaa ja teised piirkonnad,“ võttis Kallas kokku.