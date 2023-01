ERAKORDNE OPERATSIOON: Ukraina kirurgid eemaldasid sõduri kehast plahvatamata granaadi

Protseduuri viis läbi Ukraina relvajõudude üks mainekamaid kirurge Andrii Verba. Ta toonitas, et tavapärast elektrokoagulatsiooni – protsessi, mille puhul kasutatakse operatsiooni käigus elektrivoolu – sealjuures ei kasutatud, kuna kardeti granaadi plahvatamist. See oleks aga kahtlemata tapnud sõduri ning halvemal juhul oleks võinud sama juhtuda ka arstidega. Tasub märkida, et ohutuse tagamiseks viibis samal ajal palatis ka kaks sapööri.