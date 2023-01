OTSEBLOGI | Ukraina president käskis armeel tugevdada valmisolekut Valgevene piiri lähedal

Ida-Ukraina soolakaevanduslinnas Soledaris jätkuvad lahingud, hoolimata Venemaa väidetest, et see on piirkonna üle kontrolli saavutanud.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu nimetas kindralstaabi ülema Valeri Gerasimovi Ukraina sõja ühendvägede rühma uueks ülemaks. Seni seda kohta täitnud Sergei Surovikin on nüüdsest Gerasimovi asetäitja. Ukraina sõjavägi eitas, et Soledar on langenud või ümber piiratud.

Ukraina peab olema Valgevene piiril kõigeks valmis, ütles president Volodõmõr Zelenskõi. Eelmisel nädalal teatas Valgevene kaitseministeerium, et Moskva ja Minsk tugevdasid oma ühist sõjaväelist rühmitust Valgevenes relvade, sõdurite ja erivarustusega. Lääne eksperdid usuvad, et Venemaa üritab Valgevenet sõtta tõugata ja Kiiev hoiatas, et Moskva võib proovida kasutada Valgevenet uue maapealse invasiooni käivitamiseks Ukrainasse põhjast.

Vladimir Putin ütles, et olukord Ukraina piirkondades, mille Moskva ebaseaduslikult annekteeris, on „kohati keeruline“.

Venemaa Wagneri palgasõdurite rühmituse juht väitis, et tema väed suutsid Soledari vallutada. „Wagneri üksused on kogu Soledari territooriumi kontrolli alla võtnud,“ ütles Jevgeni Prigožin teisipäeva hilisõhtul oma Telegrammi kanalil avaldatudisõnumis. Soledar, kus asuvad tohutud soolakaevandused, omab Venemaa jaoks sümboolset, sõjalist ja kaubanduslikku väärtust.

USA ja Ukraina ametnike sõnul on Venemaa suurtükituli Ukrainas sõja kõrgeima tasemega võrreldes dramaatiliselt langenud, kohati lausa 75%. Ametnikud ütlesid CNN-ile, et tulejõu vähenemine on järjekordne tõend Venemaa üha nõrgemast positsioonist lahinguväljal.