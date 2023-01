Professor: Venemaa varade võõrandamine tooks ilmselt kaasa Eesti riigi vara konfiskeerimise

Sanktsioonide alusel arestitud vara konfiskeerimine tuleks praeguste Eesti seaduste kohaselt kõne alla eelkõige siis, kui saaks konfiskeeritava vara omaniku kriminaalmenetluses süüdi mõista. Praegune karistusseadustik võimaldab seda ainult kuritegude suhtes, mis on toime pandud Eesti territooriumil või Eestis registreeritud laeval või õhusõidukil või selle vastu, sõltumata laeva või õhusõiduki asukohast süüteo toimepanemise ajal ja asukohamaa karistusseadusest, selgitab Jaan Ginter või kui tegu on toime pandud väljaspool Eesti territooriumi, kuid selle teo on toime pannud või selles on osalenud Eesti kodanik või sai selleks pärast teo toimepanemist, Eesti ametiisik või Eestis registreeritud juriidiline isik, samuti Eestis kinnipeetud välismaalane, keda ei anta välja. Tema sõnul pole praegu teada isikute loetelu, kelle vara on sanktsioonide alusel Eestis arestitud. „Kuid kahjuks on tõenäoline, et kedagi neist ei pruugi olla võimalik nende sätete alusel kriminaalvastutusele võtta,„ lisas Ginter. „Tõenäoliselt kavatsetakse võtta vastu mingi vajalik täiendus, et saaks konfiskeerida ka ilma kriminaalvastutusele võtmata. See kutsuks suure tõenäosusega esile selle, et Venemaa arestiks või konfiskeeriks Venemaal Eesti riigi, kodanike või äriühingute vara,„ ütles ta. „Märksa suurema mõjuga oleks kui sanktsioonide alusel arestitud vara suhtes võtaks seisukoha mõni moodustatav rahvusvaheline kohus. Võimalik, et see praegune Eesti initsiatiiv ongi tehtud eelkõige selleks, et seni mõneti soikunud diskussioon uue rahvusvahelise kohtu moodustamiseks saaks mõninga ergutuse.“