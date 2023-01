NASA James Webbi kosmoseteleskoop leidis oma esimese planeedi – ja see on väga sarnane Maale!

Pildil on samuti äsjaavastatud Maa-suurune planeet TOI 700 e. Selle Maa-suurune vend TOI 700 d on kauguses näha. Ka see planeet on hästi sarnane Maaga – planeet on 95 protsenti Maa suurusest ja kivine. Astronoomid avastasid selles süsteemis kolm planeeti, TOI 700 b, c ja d. Planeet d tiirleb samuti elamiskõlblikus tsoonis.