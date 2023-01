Juhtkiri | Kobarkäkk Auveres

Eesti Energia kinnitab, et Auvere tootis mullu pea viiendiku Eestis toodetud elektrist, kuid ei mõjuta samas elektrihinda oluliselt. Kuidas siis nii? Milleks seda jaama sel juhul üldse vaja oli? Elektritarbimist ajastavate lahenduste loomisega tegeleva Futugridi üks asutajatest Toomas Valge toob välja, et näiteks lühikeseks ajaks küttesüsteemide vooluvõrgust väljalülitamine võtaks tipptundidel elektrisüsteemi koormust maha ning see aitaks omakorda elektrikriisi lahendada. Seejuures ei märkaski tarbijad ajastamist. Kui selline asi mõjutab, kuidas siis üks suur jaam ei mõjuta? Eesti Energia võiks oma hämamise lõpetada, sest ilmselgelt on Auverel elektrihinnale mingi mõju. Iseasi, kui suur, kuid samas on olnud hetki, kui paari megavati võrra väiksem tarbimine kukutanuks hinda 300 eurot megavatt-tunni kohta.

Kuidas ja miks selline kobarkäkk küll Auveret tabas? Kas eraettevõtja oleks sellist jaama üldse ehitanudki? Riigile kuuluv ettevõte aga tellis poliitikute juhisel nn võtmed kätte lahenduse. Kas selle puhul ülepea viitsitigi mõelda, millist jaama me tegelikult vajame? Eeldati, et keegi tuleb ja teeb selle ära, kuid selline eeldamine on ju kõikide kobarkäkkide alus. Miks arvati, et kuskil on mingi võimekas ettevõte, kes suudab ehitada põlevkivi, uttegaasi ja hakkepuitu kombinatsioonil töötava elektrijaama? Kas riigihanke kokkupanijad said üldse aru, mida nad tellisid? Kui ei, siis miks eeldati, et hanke võitja saab sellest aru? Põlevkivist toodetakse maailma mõistes väga vähe elektrit. Need teadmised on väga spetsiifilised ja seega on äärmiselt naiivne loota, et keegi mõtleb kuskil välja, mida on selleks vaja täpselt teha. Korralik rätsep ei õmble kliendile isegi mantlit, kui too ei suuda endale selgeks teha, kas ta tahab lühikest või pikka kuube. Teemasse süvenemata tehtud käkke on juba liiga palju ning me ei saa endale sellist raiskamist lubada.