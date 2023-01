Suri kunagine kaitseliidu ülem Kalle Eller. „Ta oli väga selge mõtlemise ja selge sõnaga mees.“

Teisipäeval suri Kalle Eller, esimene kaitseliidu ülem pärast Eesti taasiseseisvumist. „Kõige suurem kaotus on see, et ei saa enam tema käest küsida, kui endal mõistust väheks jääb. Ta oli väga erudeeritud, aeg-ajalt tekkis mul küsimus, et kust tal kõik need teadmised pärit on, maausust ja rahvatraditsioonidest kuni palkehituseni,“ iseloomustab Ellerit tema sõber, kirjamees ja poliitik Andres Heinapuu.