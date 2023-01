RIIK SÕIDAB ÜLE?! Kas tasuta sõiduõigus lastele ja puuetega inimestele võib kaduda?

Jakob Rosin ei saa aru, miks riigile tuli Euroopa kohtulahend üllatusena ning miks probleemi hakatakse lahendama alles praegu – bussifirmad polnud aastaid rahul, et riik nullpileteid ei kompenseeri. „Selline tunne on, et riik sõidab puuetega inimestest üle. Me oleme valmis arutama ja lahendusi koos otsima, aga selline suhtumine tekitab muljet, et puuetega inimeste suhtes, keda on Eestis sajad tuhanded, pole mitte mingisugust hoolivust.“

Rosinile jääb arusaamatuks, miks üritatakse probleemi lahendada inimeste arvelt, kel niigi on keskmisest palju väiksem sissetulek ja suuremad kulud. Ta lausub, et tegelikult võib see inimeste tervisele hävitavalt mõjuda, mistõttu peab riik pärast kuulutama inimeste tervishoiuteenustele suuremat raha.

Lahendus tekitab segadust ka bussifirmadel.