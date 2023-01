SÕJAKOKKUVÕTE | Soledaris käivad karmid linnalahingud

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi esines Kuldgloobuste auhinnagala teleülekande ajal videosõnumiga, et tänada oma liitlasi vabas maailmas. Ta ütles tähistama kogunenud Hollywoodi tähtedele, et sõda Ukrainas ei ole veel lõppenud, kuid tuuled on pöördumas ning on juba selge, kes võidab. Presidenti tervitati aplausiga. „Kolmandat maailmasõda ei tule,“ lubas Zelenskõi. „See pole triloogia.“

Zelenskõi vestles ka Eesti presidendi Alar Karisega. „Eesti teeb kõik, et aidata Ukraina võidule igati kaasa. Me jätkame kindlasti sõjalise abi andmist maksimaalses ulatuses, mis meile võimalik ning järgmine sõjalise abi pakett on valitsuses heakskiitmisel,“ lubas meie riigipea Ukraina presidendi telefonikõnele vastates. „Seni, kuni Ukraina pole oma territooriumi vabastanud, peab jätkuma tugev rahvusvaheline toetus. Peame mõistma, et Venemaa algatatud agressioonisõda ei ohusta ainult Ukrainat, vaid kogu Euroopat. Teie sõda on ka meie sõda,“ kinnitas Karis.