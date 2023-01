SÜNNITUSTURISM: Vene naised reisivad massiliselt Argentinasse last ilmale tooma

Väljaanne La Nacion kirjutab, et Vene noored emad ei põgene mitte ainult lootuses lapse kodakondsusele tuginedes Argentinas uut elu alustada. 22aastane Marina räägib, et ta elas Venemaal Ukraina piiri lähedal ning pidev pommitamiskõmin hirmutas teda. Ta tahtis oma lapsele ohutumat elukeskkonda pakkuda. Marina saabus Argentinasse neli kuud tagasi. Ta loodab nüüd, et tänu imikust pojale, kellest sai Argentina kodanik, saab ta endalegi elamisluba taotleda. Tolles riigis on see protsess üldjuhul üsna lihtne. Kui aga endalegi Argentina passi taotleda, võib sellega reisida paljudesse maadesse, sealhulgas neisse, kuhu ei saa praegu Vene passiga minna. Kodakondsuse saamine võtab lapsevanemal vähem kui kaks aastat aega.