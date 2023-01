KUIDAS TEHA PEEDIST PESUMASINALE TRUMLIT? Auvere elektrijaam neelab veel miljoneid ega hakka niipea normaalselt tööle!

Tundmatuks jääda sooviva energeetikaeksperdi sõnul on Auvere elektrijaam täielik ebaõnnestumine – selle 610 miljoni eurone hind on jabur, see on projekteeritud valesti ja ehitatud valesti. „Need probleemid jäävadki jätkuma,“ ütleb ta. Eesti Energia püüab eksperdi hinnangul teha Auveres peedist pesumasinale trumlit, lisades põlevkivile uttegaasi ja hakkepuitu ning saavutamata seejuures mõistlikku tasakaalu. „Kõrvalt vaadates tundub see täitsa rumal,“ lisab ta. „Kõige selle õigustamiseks tuleb PRi (meediale suunatud sõnumeid – N. N.) uksest ja aknast, sest seda oskab Eesti Energia teha.“