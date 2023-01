„JÄRGMINE PEATUS“ | Vietnam: kohtumine kohalikega, kultuurišokk ja arusaam, et Eestis on hea elu

Johanna-Kadri jõuab saates arusaamisele, et vietnamlaste elu pole kerge. Ometi räägivad kohalikud sellest võrdlemisi kergelt, ilmselt on asi selles, et nad lihtsalt ei tea, et mujal on parem. Juttu tuleb ka näiteks suurest prügiprobleemist, turismist (mis teeb kohati riigile liiga), kuidas turiste surutakse oma mulli ning sellest, et tegelikult on Eestis ikka päris hea elu.