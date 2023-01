Kohus arutab kiirlaenufirma vara konfiskeerimist

Harju maakohtu otsusega karistati Autopanti ja selle omanikku Sergei Ankipovitšit kokku üle 300 000 euroga. Harju maakohus on varem seadnud Ankipovitši rohkem kui 100 000 eurot maksvale Bentleyle hüpoteegi riigi kasuks ja Eesti Ekspressi teatel lasub kohtulik hüpoteek ka viiel korteril, mida Autopant omab Tallinna kesklinnas. Kohtulike hüpoteekide taga on kriminaalasi, kus uuriti Autopandi majanduskuritegu.

Sergei Ankipovitš ja Autopant mõisteti süüditegevusloata majandustegevuses krediiditeenusega seotud tegevusalal. Tallinna ringkonnakohus jättis Sergei Ankipovitši kaitsja vandeadvokaat Margus Mugu esitatud apellatsioonkaebust arutades karistused samaks, aga luges tõendatuks neli laenulepingut ja vähendas väljamõistetavat summat 605 000 eurolt 2752 euroni, tühistas korterite hüpoteegid ja Bentley arestimise. Riigikohus on rahuldanud prokuratuuri kaebuse ja tühistanud ringkonnakohtu otsuse osas, millega ringkonnakohus mõistis Autopandilt konfiskeerimise asendamiseks välja ainult 2752 eurot. Selles osassaatis riigikohus kriminaalasja uueks arutamiseks Tallinna ringkonnakohtule samas kohtukoosseisus. Neljale Autopandi kinnistule riigi kasuks seatud kohtulikud hüpoteegid jäävad maakohtu otsuse märgitud kujul püsima vähemalt seni, kuni selgub, kas ja millises ulatuses osaühingu vara konfiskeeritakse. Asja uuel arutamisel peab ringkonnakohus arvestama sellega, et osaühingult väljamõistetav summa ei saa kindlasti ületada 605 000 eurot, kuna selles osas prokurör maakohtu otsust ei vaidlustanud.