Juhtkiri | Räägime eesti keeles

Lihtne oleks elada maalimas, kus keelenõudeid mitte täitvat inimest või organisatsiooni saaks trahvida senise 640eurose sunniraha asemel 9600eurose sunnirahaga ja inimesed õpikski keele ära. Jah, ilmselgelt peaks 20 aastat muutumatuna püsinud sunniraha määra ajakohastama, kuid see ei lahenda kõiki probleeme. Kõigil pole võimalust ega soovi eesti keelt õppida. Aastakümneid Eestis elanud dementsuse sümptomitega pensioneelikule võib eesti keele õppimine üle võimete käia, sellest hoolimata suudab ta poes kaerahelbekarpe riiulisse laduda. Kas peaks ta vallandama? Semestriks Eestisse õppima tulnud tudeng võib-olla teeks natuke kulleritööd, kuid tal puudub motivatsioon õppida rohkem kui „tere“ ja „aitäh“. Eestis aastaid elanud inglane võib-olla on loobunud, sest kõik soovivad temaga ilusat briti inglise keelt harjutada ja nii on tal tunne, et ta ei saagi eesti keelt selgeks. Ja siis on need inimesed, kes õpivad eesti keele ära.