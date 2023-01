SÕJAKOKKUVÕTE | Prigožin ihkab soola ja kipsi

Venemaa nn inimõiguste volinik Tatjana Moskalkova ütles, et kavatseb selle nädala lõpus kohtuda oma Ukraina kolleegiga. Ukraina inimõiguste ombudsman Dmõtro Lubinets kinnitas, et kohtumine Moskalkovaga toimub, küll mitte kummagi kodumaal, vaid Türgis. „Põhiküsimus, mida arutatakse, on meie kangelaste koju naasmine,“ sõnas Lubinets.

Venemaa suunab oma ründeoperatsioonid kolmele Ida-Ukraina võtmepiirkonnale, teatas Ukraina relvajõudude kindralstaap. Venemaa koondab jõupingutused kogu Donetski oblasti hõivamisele, võttes sihikule Bahmuti, Avdiivka ja Lõmani idapiirkonnad. Ennegi on sõjakokkuvõttes mainitud seda, et sõjaliselt pole Bahmut iseenesest kuigi oluline kant, kuid viimasel ajal käivad üha enam jutud, et Bahmutile, täpsemalt selle lähistel asuvatele kipsi- ja soolakaevandustele, ihub hammast Wagneri eraarmee juht Jevgeni Prigožin. Ehk et puhtrahaline põhjus, kuigi Kreml vajab hädasti ka uudiseid võitudest, mis oleks suuremad kui mõni külake.