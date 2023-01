UMBKEELSED KLIENDITEENINDAJAD | Keeleameti juht: mõni tööandja pole keelenõuetest kuulnudki!

Keelenõudele peavad vastama kõik töötajad, kes suhtlevad vahetult klientidega. Tomusk selgitab, et näiteks kassas töötav müüja peab keelt oskama, kuid samal ajal riiulitele kaupa laduv kolleeg mitte. „Samas on tulnud ka kaebuseid, et riiulite vahel kõndiv müüa ei osanud küsimustele vastata. Siis peamegi ta konkreetsed tööülesanded välja selgitama,“ sõnab Tomusk.

Tomusk leiab, et praegune kuni 640eurone sunniraha motiveerib eelkõige töötajat: „Neid, kelle sissetulek pole eriti suur – näiteks müüjad, lasteaiakasvatajad – võib keelt õppima suunata ka 50-100eurone sunniraha.“

Samas ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele ning isegi riigiasutustele on sedavõrd väike sunniraha nagu hane selga vesi. Kehtiv määr pärineb 2002. aastast, mil maksimaalseks sunnirahaks kehtestati 10 000 krooni. „Me teame, et raha väärtus on vahepeal muutunud. Kindlasti suurendaks sunniraha suurendamine motivatsiooni. Samas ei saa me eeldada, et riik tõstab sunnivahendid kosmilistesse kõrgustesse. Panustama peab ka keeleõppe võimalustesse, “ tõdeb Tomusk.