Kohalikud pahandavad: kitsikuses Rõuge vald paneb kinni neli raamatukogu!

„Me peame loosungitega vallamaja juurde minema!“ – „Hakkame allkirju koguma! Kui palju on vaja, et volikogu meid jutule võtaks?“ – „Lubasid mingi laenutuskapi panna, no mida ma seal kapis teen? Ma tahan ikka raamatuid lehitseda ja valida!“ Sellised meeleolud valitsevad inimeste hulgas, kes on kogunenud Rõuge valla poolt õige pea suletavasse Ruusmäe raamatukokku.