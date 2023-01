VAATA VIDEOT! | Lidli poed on esimesed Eestis, mis pälvisid rahvusvahelise keskkonnasäästlikkuse sertifikaadi

Lidli ehituse projektijuht Ivan Roos toonitab, et keskkonnasäästlikus on Lidli jaoks äärmiselt oluline teema ning poodide ehitusel on just sellest lähtutud. Kõiki Lidli poode Eestis on ehitatud erilise EDGE ehitussertifikaadi järgi, mis tähendab seda, et kauplused jälgivad kindlaid keskkonnasäästlikkuse ja kvaliteedi nõudeid.

Hooned on energiasäästlikud ja kasutavad ainult roheenergiat ning seda kõike eesmärgiga vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Lidli kauplused on esimesed Eestis, mis on pälvinud erilise ISO-sertifikaadi – see tunnustab poodide efektiivset energiakasutust. Iseenesest tähendab see, et Lidli poodides järgitakse kindlaid energiasäästlikkuse nõudeid. Näiteks seda, kui palju LED-valgustust kasutatakse ja kuidas tarka küttesüsteemi rakendatakse.

Elektritarbimine on Lidlis hoolikalt läbi mõeldud – näiteks müügiala täisvalgustus lülitub sisse alles minut enne kaupluse avamist ja väheneb poe sulgedes. Vähendatud on ka aktiivselt põlevate tulede arvu. Logode ja välireklaamide valgustuse põlemisaeg on tavapärasest lühem. Külmikud on samuti reguleeritud nii temperatuuri kui ka näiteks külmkambrite uksealarmi poolest. Nii hoitakse kokku elektrit ning kliendid ei pea seda kõrgete hindade näol kinni maksma.

Väga oluline on ka jalgrattaparkla ja võimalus taarat tagastada otse sissepääsu juures.