Toomas Alatalu | Eesti poliitikute välimääraja

Enamgi veel – ajaloolisele pagasile tuginedes oleme avalikult arvustanud USAd ja Euroopa Liidu suurriikide juhte selle eest, et nad ei võtnud kuulda meie varasemaid hoiatusi Putini poliitika ja tema tegelike kavatsuste kohta. Otse öeldes oli tegu ennekuulmatu kriitikaga suurte aadressil, - meie endi olemasolu sõltub ju neist -, ent tegime seda vabade inimestena ja õigeaegselt. Maailm on aga niivõrd muutunud ja jätkab muutumist paremusele, et täna öeldakse Berliinist, Londonist, Pariisist ja isegi Washingtonist, et pidanuks neid baltlasi varem kuulda võtta. Ajalugu tehtud, tegime ise uue üllatava käigu. Nimelt tuli kellelgi järsku ette, et kas me ise, suurte suured kriitikud, oleme Ukraina suhtes tegutsenud nii nagu vaja?