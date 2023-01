Mikk Oja ja Natalie Mets | Ööelu saladuste jälil

Kui esmamuljel on pidutsemine vaid üks suur lust ja lillepidu – oodatud põgenemine hallist argipäevast -, siis tõenäoliselt oleme kõik kokku puutunud ka ööelus esinevate probleemidega. Novembri keskel osalesime Zürichis ööelu konverentsil NIGHTS, et näha, kuidas teised riigid lähenevad ööelus esinevatele probleemidele, sest probleemid on tegelikult sarnased nii Zürichis, mujal Euroopas kui Tallinnas/Eestis. Turvalisuse tagamine ööelus on Eestis äärmiselt aktuaalne teema, millega peab mitmel tasandil märkimisväärselt teadlikumalt tegelema.