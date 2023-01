PUNKT KAITSJATELE: lapseootel Mailis Repsi kohtuprotsessi tuleb paus

Istungi lõpuks jõudis kohtunik Märt Tomig istungi lõpuks otsusele, et kohtupidamine omastamises ja kelmuses süüdistatava Mailis Repsi üle tuleb edasi lükata. Kohtuprotsess jätkub praeguse plaani kohaselt 23. märtsil, eeldatavasti eeldusel, et selleks ajaks on Reps sünnitanud. Kohtunik lisas istungil, et kohtumajas on olemas ka ema-lapse ruum, kus vastsündinuga on võimalik tegeleda.