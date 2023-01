Tiheda sõelaga laenuandjal Kreditex on makseraskustes klientide lepingute arv vaid üks protsent

Iga ettevõtte edu tagavad inimesed ja nii on see ka Kreditexi puhul. Ettevõtte juhtkond ja omanikud on laitmatu taustaga, finantsvaldkonda toetava haridusega ja kogenud tegijad. Sama kehtib ka laenuhaldurite kohta: Kreditexis on neist kaasa löönud koguni üle viie ja isegi üle kümne aasta ja varasemalt on neist enamusel kogemus pangas töötamisest.