Kaitsja taotleb riigiprokuratuurilt Nikolai Ossipenkole ekspertiisi määramist

Jüri Leppik tegi uurijatele ja prokurörile taotluse tõendi kogumiseks, sest ainult kohus, prokuratuur või uurimisasutus saab määrata kehtiva õiguse alusel ekspertiisi. „Seadus kohustab ekspertiisi määrata, kui seda taotleb kahtlustatav, kaitsja või kannatanu. Ekspertiis on vajalik, kui on vaja eriteadmistega isiku arvamust,” selgitas Jüri Leppik. Prokuratuur keeldus määrusega, sellele on Leppik esitanud kaebuse riigiprokuratuurile. Kui riigiprokuratuuri seisukohaga ei nõustu, on võimalik kaevata maakohtu eeluurimiskohtunikule. Varasemalt on Viru vangla meditsiiniosakond selgitanud, et kui vahistatu soovib arsti vastuvõtule, annab ta sellest teada enda kontaktisikule ning seejärel organiseerib meditsiiniosakond isiku kas õe ja/või arsti vastuvõtule. „Selline lähenemine illustreerib ilmekalt, millise formaalsusega ekspertiisiaktis sõnaselgelt väljendatud kohustusse, et isiku tervise üle peab olema 24/7 meditsiiniline järelevalve, suhtutakse,” on Leppik öelnud.