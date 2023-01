Kahtlane rünnak: politsei Beebilõusta juhtumis menetlust ei alusta

Räppar Beebilõust ehk Andrus Elbing (pildil) pidi 16. detsembril Viljandis Club Luciferis üles astuma. „Ma ei hakka vabandama selle eest, et eilne live ära jäi, aga uskuge, see tüüp on tänaseks juba vabandanud. Täna teeme selle kontserdi ära! Viljandi, I love you too,“ kirjutas Kroonika teatel Beebilõust sotsiaalmeedias ja jagas rünnakust ka videot, kus on näha, kuidas klubi ukse peal tuleb Beebilõustale vastu tundmatu mees, kes talle kallale kargab ja teda maas peksma hakkab. Samas on politsei suhelnud ööklubiga ja selgus, et meedias kirjeldatud konflikti ööklubi turvamehed ikkagi vahele ei läinud ja ööklubil puudub teadmine sellisest kaklusest. „Mees ei ole jätkuvalt politsei kõnedele-kirjadele vastanud ja kõik seni teadaolev annab põhjust kahelda, kas selline kaklus üldse aset leidis. Kui nii, siis muidugi tobe, et sellist inimeste turvatunnet kahjustavat vale levitati,„ ütleb politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk. „Politsei üksnes meedias ilmunu põhjal menetlust ei plaani alustada. Peame mõistlikuks pühendada see aeg nende inimeste aitamisele, kel on päris mured.“