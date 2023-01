Juhtkiri | Perearst – auu, kas kuuled?

Kas see peab nii olema? Kas perearsti e-teenindus võiks olla lihtsalt kasutatav? Näiteks arstile aja broneerimiseks on ammu paremaid süsteeme, kui nii mõneski perearstikeskuse pakutav võimalus kirjutada lihtteksti väljale ettepanek, et ehk sobib tohtrile trehvata kolmapäeval kell kolm? Süsteem võiks minimaalselt olla selline, mis näitab vabu kuupäevi ja aegu, millal arst vastu võtab. Siis saaks need, kes on võimelised veebis toimetama, oma asjad selles päriselt mugavas e-keskkonnas korda ajada ja need, kes ei suuda, pääseks lihtsamini telefoni teel löögile.

Lisaks – kas kõiki toiminguid peab telefoni teel tegema? Näiteks haiguslehtede menetlus. Perearst nagunii ei tule patsiendi juurde koju kontrollima, et patsiendil tõesti on palavik või muud telefoni teel raporteeritud tervisehädad. Digilugu on juba täiesti kasutatav riiklik infosüsteem, kas sinna ei annaks kuidagi lisada haiguslehtede haldust, et inimene saaks ise sinna oma haiguslehe vajadusest raporteerida?