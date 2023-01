Eaka mehe tapmises kahtlustatav on ka varem tapnud

„Andrei on välimuselt kiitsakas ja sellise jutuga, et targem kui nii mõnigi teine. Aga siia sotsiaalmajja ei tahtnud teda keegi, sest ta on vähemalt korra ka varem inimese tapnud,“ räägib Ahjal elav mees, kes tundis nii ohvrist vanahärrat kui ka kurjategijat.