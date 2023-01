SÕJAKOKKUVÕTE | Venemaa väidab, et tappis 600 Ukraina sõdurit

Vene kaitseministeerium teatas pühapäeval, et tappis ulatuslikus raketirünnakus Kramatorskile rohkem kui 600 Ukraina sõjaväelast. Tegu olevat kättemaksuga Makijivka veresauna eest. Ukrainlaste sõnul on teadaanne ilmselge vale. Jutt sellest, et suur arv Ukraina sõdureid oli lähestikku ühte koolimajja paigutatud, kõlab tõesti veidi tuttavalt – see oli kriitika, mida Moskva pälvis Makijivka puhul, sest aastavahetust tähistanud „mobikud“ olid kõik ühes koolimajas ja nende kõrval ladustati lõhkeainet. Soome rahvusringhäälingu YLE reporter on praegu Kramatorskis ning läks väidetavat rünnaku sihtmärki (pildil) uurima. Hoone on küll kahtlemata räsitud – näiteks on kõik aknad katki ja ümbrus kola täis – ent seinad on püsti. Kohalike sõnul ei käinud maja juures tol päeval kiirabi ning reporter sai hoone juurde vabalt kõndida, sest mingeid eralduslinte polnud üles pandud. Ka kohale saabunud Associated Pressi ajakirjanikud leidsid eest vaid klaasikillud ja prügi, ent ei mingit märki Ukraina sõjaväest ega inimohvritest. Isegi mõned Vene marurahvuslastest sõjablogijad ei usu oma kaitseministeeriumi juttu.