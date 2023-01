ÕNNETUS VÕI JÕHKER RÜNNAK? Arm kogu eluks: tippmaakler lõi peolisele pokaali näkku puruks

Kui politsei ja kiirabi 2021. aasta 11. aprilli hommikul kella nelja paiku hommikul puhkemajja jõuavad, on seltskond äsja juhtunust hoolimata veel poolpiduses meeleolus. Ühed nutavad, teised naeravad. „Väike õnnetus,“ informeerib ukse avanud mees politseinikke.

Tema taga diivanil istub toona 38aastane Merily ja hoiab käterätikut näol. Tema kõrval omakorda 33aastane Krista – naine, kelle käe läbi pidu sünge pöörde võttis. Kui Krista õde tunneb Merily juba pikka aega, siis Kristat ennast on ta varem näinud vaid paar korda. „Süda nii valutab,“ on kuulda Kristat läbi pisarate ütlemas. Majas toimuva võtab üles politsei rinnakaamera. „Peaasi et kõik korda saab,“ lisab Krista veel.

Kõik majas olijad, kaasa arvatud Krista ja Merily, on purjus. Krista väidab, et tegemist oli tantsuhoos juhtunud õnnetusega ja et omavahel puututi nii õnnetult kokku, et tema käes olnud pokaal lõikas Merily põsele hiiglasliku ja sügava haava, mis jookseb silma alt kaelani välja.

Merily palju ei räägi. Ta laseb kiirabitöötajatel enda nägu tohterdada, ajab siis jope selga ja sõidab nendega kaasa Tartusse.

Edasine uurimine maalib prokuratuuri seisukohast aga pildi, mis näitab, et õnnetusest oli asi kaugel.