EI ILMUNUD VANGLASSE! Politsei otsib varem presidendilt armu saanud kolme lapse ema taga

Reena Vaikla (37) nihverdas ja pettis. Kohtuotsuse järgi skeemitas ta välja retseptiravimeid Zopitin, Somnols ja Alprazolam. Ühtekokku sadu tablette ja seda kõike vaid mõne kuu jooksul. Zopitin ja Somnols on unerohud ning Alprazolam on tugevatoimeline rahusti. Vaikla manipuleeris ravimite kättesaamiseks kõrvaliste isikutega, et nood laseksid need oma arstil välja kirjutada ja annaksid seejärel talle üle.