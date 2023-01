Kose lähistel vajus reisibuss kraavi, keegi viga ei saanud

Praeguseks hetkeks on reisijad oma transpordiga saanud juba edasi liikuda.

Transpordiameti teatel on täna varahommikul teeolud suurematel riigiteedel erinevad. Lääne-Eestis ja Harjumaal sajab kohati lund ja lörtsi ning teekatted on enamasti kergelt lumised või sõiduradade vahel lumised, Lõuna- ja Põhja-Eestis kohati kergelt lumised või soolaniisked, Kesk- ja Ida-Eestis soolaniisked või kuivad.

Ilmaprognoosi kohaselt on täna pilves ilm. Lääne poolt tulev lumesadu ja tuisk laienevad päeval üle Eesti. Tihedam sadu on oodata Lääne- ja Põhja-Eestis. Saartel sajab ka lörtsi ja on jäävihma oht. Õhu- ja teetemperatuur jääb mandril miinuspoolele, saartel ja läänerannikul kõigub nulli lähedal.