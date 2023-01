Taavi Libe | Pildiskandaalist – distantsilt ja rahumeelselt

Nädalaga on tolm maapinnale vajunud ja aeg on erinevaid aspekte veidi põhjalikumalt analüüsida. Alustame kõige laiemast tasandist: sport kui „pehme jõu“ tööriist. Sellest kirjutas põhjalikult Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kristian Jaani 5. jaanuaril ERR-i portaalis avaldatud arvamusloos. „FSB, GRU, Russki Mir tõenäoliselt hõõruvad käsi ja on rahul, et meil on selline foto levimas. Kui see oli teadlik tegevus, siis saavad nad ülemustele ette kanda, et õnnestus, ja kui ei olnud teadlik tegevus, siis saavad lihtsalt rahul olla, et mõnikord ei peagi ise midagi tegema, sest „pehme jõud“ töötab niisamagi.“