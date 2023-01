Saksamaal võeti kinni terrorirünnaku kavandamises kahtlustatav mees

Politsei korraldas läbiotsimise kahtlusaluse Castrop-Rauxeli linnas asuvas elukohas. Uudisteagentuur Deutsche Presse-Agentur teatas, et paljud päästetöötajad kandsid läbiotsimisel kaitseülikondi. Uurijad ütlesid, et läbiotsimise eesmärk on leida mürkaineid ja muid tõendeid.