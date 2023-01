Politsei ei saa saatkonna ülevaatuseta auto sõitu uurida

Postimehe lugeja saatis foto, kus on näha, et Hiina Rahvavabariigi suursaatkonnale kuuluv auto pargib Keldrimäe tänaval saatkonna majandus- ja kommertsbüroo vastas. Diplomaatilise numbrimärgiga must BMW peatus aga ühesuunalisel tänaval vastupidi sõidusuunale. Samuti selgus, et autol puudub kehtiv ülevaatus, kirjutas Postimees. Politsei juhtumit ei menetle. „Üldiselt lähtume põhimõttest, et kui sõidukijuhid on diplomaatilist puutumatust omavad isikud, siis nende suhtes väärteomenetlust läbi ei viida, kui just välisriik seda ei taotle,” selgitas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Annika Maksimov Õhtulehele.