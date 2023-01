OTSEBLOGI | Ida-Ukrainas Zaporižžja oblastis toimuvad praegu suured suurtükilahingud Vene ja Ukraina vägede vahel

Veel tuhandeid Vene sõdureid on saadetud Valgevenesse. Viimase 36 tunni jooksul on Vitebskisse saabunud kaks rongi 15 vaguniga, mis on täis vägesid. Igas rongis on 700-800 meest. See võib olla mõeldud sõjaliseks väljaõppeks või osaks kavandatud invasioonijõududest.

Alates sõja algusest Ukrainas on hukkunud vähemalt 453 last ja vähemalt 877 saanud vigastada, ütles riigi kaitseminister Oleksii Reznikov laupäeval.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg esitati Nobeli rahupreemia kandidaadiks.

Putin ütles õigeusu jõule tähistavas sõnumis, et „rahulik“ püha „innustab õilsatele tegudele ja püüdlustele“, selgub Kremli laupäeval avaldatud stenogrammist. „See kõigi poolt armastatud rahulik puhkus inspireerib üllaid tegusid ja püüdlusi ning tugevdab ühiskonnas selliseid igavesi vaimseid väärtusi ja moraalseid konstante nagu halastus, empaatia, lahkus ja õiglus,“ ütles Putin.

Venemaa täiemahulise sissetungi taustal tõusis Ukraina maailma võimsaimate armeede edetabelis 15. kohale. Aasta tagasi oli Ukraina 22. kohal.

Volodõmõr Zelenskõi kiitis heaks USA mitme miljardi dollari suuruse sõjalise abipaketi, öeldes, et see on täpselt see, mida vajatakse, et võidelda Venemaa vägede vastu.

Ukraina uuendas tapetud vene sõdurite arvu 110 740-ni. Relvajõudude kindralstaap ütles oma laupäeva varahommikuses värskenduses, et reedel hukkus veel 490 sõdurit.

Ukraina sõjaväeluure väidab, et Venemaa kavatseb jaanuaris lisaks oktoobris kutsutud 300 000 ajateenijale mobiliseerida veel 500 000 ajateenijat, mis on veel üks ilmne märk sellest, et Vladimir Putinil ei ole kavatsust sõda lõpetada.

Venemaa väed tabasid Lõuna-Ukrainas Hersoni linna tuletõrjedepood, milles hukkus või sai haavata mitu inimest, ütles Ukraina kõrge ametnik. Kõik see toimus Moskva ühepoolse 36tunnise relvarahu väljakuulutamise vältel.

Venemaa ja Ukraina suurtükivägi on jätkanud sihtmärkide löömist sõjast räsitud Ida-Ukrainas, vaatamata sellele, et Venemaa liider Vladimir Putin ütles, et andis oma vägedele käsu järgida õigeusu jõulude puhul 36-tunnist relvarahu.

USA annab Ukrainale ja tema naabritele uue relvaabipaketi väärtuses rohkem kui 3,75 miljardit dollarit.