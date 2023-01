Imre Arakas anti Leedule kohtupidamiseks üle

2015. aasta novembris tulistati Leedus tema raseda tüdruksõbra silme all surnuks allilmategelane Deimantas Bugavičius. Kuriteo taga arvati olevat Sergejus Beglikas – ratastooli aheldatud Leedu allilmaboss, kelle kartell olevat väidetavalt teeninud kahe aasta jooksul kokaiini smugeldamisega umbes 680 miljonit eurot. Beglikas kinnitas, et tema varandus on hangitud igati legaalselt. Leedu võimud kahtlustavad Bugavičiuse mõrva ühe osalisena Imre Arakat, väidetavalt aitas Arakas kuriteo toime panemiseks relvi hankida. Imre Arakas istus Iirimaal vangis seoses seal kavandatud palgamõrvaga. Sinna tõi Araka sealne Kinahani jõuk. 2018. aastal tunnistas mees end mõrvaplaanis süüdi. Õhtuleht on varem kirjutanud, e tIiri politsei pidas Araka kinni Dublini lähedal koos kahe iirlasega kohalikust Kinahani jõugust, kes kavatsesid mõrvata Iiri allilmategelast James Gatelyd, kes kuulus rivaalitsevasse Hutchi jõuku. Nüüd on Imre Arakas antud Iirimaalt Leedule välja, et ta kohtu alla anda, kirjutas Irish Examiner. Varasemalt on Arakas väitnud oma süütust ning et Leedu võimud on uurimise käigus „muutnud oma narratiivi“. 2021 aasta suvel mõistis Leedu kohus süüdi kolm Bugavičiuse mõrvaga seotud inimest.