Kahju kümneid tuhandeid: vandaalid lõhkusid Tallinna linna valgusteid

Novembri lõpu seisuga on Tallinna tänavatel liiklusõnnetuste, vandalismi ja varguste tagajärjel rikutud 392 seadet, teatas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg. Peamiselt on need mastid ja valgustid, Kahjusummaks on hinnatud 63 460,88 eurot, märkis Sulg Õhtulehele.