Energia kokkuhoid jõudis ka Tallinna koolidesse

Otsest soovitust koolidele linna poolt antud ei ole, sest paljudes hoonetes ka vaheajal kasutavad ruume rentnikud näiteks spordiklubid, sõnas abilinnapea Vadim Belobrovtsev. Küll oleme varasemalt soovitanud kaaluda kõike meetmeid ning edastanud Tallinna linnavara ameti poolt väljatöötatud juhendmaterjali, mida tuleks jälgida ja teha, et võimalusel hoida energiat kokku, lisas ta. Haridusasutustele toimus oktoobri koolivaheajal infotund, kus tutvustati linna soovitatud energiasäästu meetmeid. Linnavara amet on koostanud ja laiali saatnud energiasäästu suunised linnaasutustele, mida järgides saab igaüks kokkuhoiule kaasa aidata, vähendades energiatarbimist ja -kulusid. Juhend kehtib kõigile asutustele ja töötajatele. Eesmärk on saavutada vähemalt 10% energiasäästu. Näiteks sisetemperatuuri langetamine ühe kraadi võrra säästab kütteperioodil kuni 5% kütteenergiast.