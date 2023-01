Juhtkiri | Ja kui sõda on läbi?

Veel aasta tagasi uskumatuna näiv kolmepäevase kiirsõjana kavandatud Venemaa-Ukraina sõda on jõudnud niikaugele, et kiiret lahendust ei oota enam keegi, kuid Ukraina võit näib ainuvõimalik. Ukrainlased on teinud kõik, et Venemaale vastu hakata ja iga päev tuleb uudiseid liitlaste abist. Saksamaalt Marderi tankid, USAst soomustransportöörid M2 Bradley, Prantsusmaalt ratastankid AMX-10RC. Kõik see viib lähemale võidule. Kuid mis saab edasi?